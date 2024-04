Cinco mortos após incêndio numa loja no sul da China

O incidente ocorreu por volta das 19h00 de domingo, em Lisboa, segundo a televisão estatal CCTV.

As equipas de salvamento encontraram quatro pessoas mortas no estabelecimento, enquanto uma outra morreu no hospital depois de as tentativas de reanimação terem falhado.

Segundo as autoridades locais, estão a decorrer investigações sobre as causas do acidente.

Nas últimas semanas, registaram-se vários incidentes semelhantes no país asiático, o último dos quais ocorreu na quinta-feira passada, quando um incêndio num lar de idosos em Dongguan (sudeste) matou três pessoas e feriu dez.

Em 19 de janeiro, as chamas também mataram treze pessoas num dormitório escolar no nordeste da China, enquanto alguns dias mais tarde, incêndios num hotel em Jinan e num edifício em Xinyu (leste) fizeram quatro e 39 vítimas, respetivamente.

O presidente chinês, Xi Jinping, apelou esforços para reduzir a frequência destes incêndios e para "proteger a vida e os bens das pessoas" e a "estabilidade social".