Cinco mortos e 11 feridos em incêndio em Hong Kong

Três homens e duas mulheres morreram, acrescentaram as autoridades, indicando que ainda estavam a receber chamadas de pessoas dentro do edifício a pedir ajuda.

O alerta foi dado pelas 00h35 em Lisboa. O edifício situa-se no bairro de Jordan, na parte continental do território.

Os meios de comunicação social locais informaram que o incêndio tinha deflagrado num ginásio do primeiro andar. A rádio estatal RTHK indicou que o fogo foi dado como dominado cerca de hora e meia depois de ter começado.

O secretário para a Administração do governo da região, Eric Chan, disse aos jornalistas que ia abrir uma investigação sobre as causas do incêndio.