Cinco mortos e 16 feridos em atentado bombista no sudoeste do Paquistão

Nenhuma organização reivindicou de imediato a responsabilidade pelo ataque em Barkhan, situada a cerca de 600 quilómetros a nordeste de Quetta, a capital da província do Baluchistão.

O chefe da polícia local, Sajjad Afzal, disse que a bomba estava aparentemente ligada a um motociclo e terá sido detonada por controlo remoto, segundo a agência norte-americana AP.

A região debateu-se durante muito tempo com uma insurreição do Exército de Libertação do Baluchistão e outros pequenos grupos separatistas que exigiam a independência em relação ao governo central em Islamabad.

As autoridades do país do sul da Ásia afirmam ter reprimido a insurreição, mas a violência tem persistido, com ataques dos talibãs paquistaneses e do grupo do Estado Islâmico.

O ministro-chefe do Baluchistão, Abdul Qudoos Bizenjo, condenou o atentado, descrevendo-o como um ataque terrorista.

"Os terroristas estão a tentar criar incerteza através de tais ataques para atingir os seus objetivos nefastos, mas não permitiremos que estes elementos anti-estatais sejam bem-sucedidos", disse Bizenjo, sem culpar especificamente qualquer grupo.