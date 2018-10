Cinco mortos e vários desaparecidos nas Baleares após chuva intensa

RTP10 Out, 2018, 09:19 / atualizado em 10 Out, 2018, 09:59 | Mundo

As autoridades já confirmaram a morte de cinco pessoas e confirmam que há “vários desaparecidos”, sem quantificar o número. De acordo com governo das Baleares, pelo menos cinco pessoas estão desaparecidas, depois de terem sido vistas em situações perigosas nas zonas afetadas pela tromba de água que começou a cair ao fim do dia de terça-feira. Ao início da noite eram 15 as pessoas desaparecidas.



Es confirma una cinquena víctima mortal a causa de les tempestes a s'Illot #SonServera — 112 Illes Balears (@112IllesBalears) 10 de outubro de 2018

Entre as vítimas mortais estará um casal britânico, que viajava de táxi. O condutor do veículo é um dos desaparecidos.





Cinco muertos y cinco desaparecidos tras una fuerte tromba de agua en Mallorca https://t.co/ThOPEe4Nxi pic.twitter.com/LAbMzgO4x2 — EL PAÍS (@el_pais) 10 de outubro de 2018

A Unidade Militar de Emergências espanhola enviou para as baleares uma centena de efetivos, oito veículos, uma embarcação, três helicópteros e três cães de rastreio para apoiarem os trabalhos de procura de vítimas e auxílio aos afetados.



Os serviços de urgência trabalham desde a última noite nas zonas afetadas por desmoronamentos de terras a auxiliar a população e os turistas afetados pela situação. Estão no terreno pelo menos 400 efetivos a trabalhar.







O Serviço de Emergência 112 apelou a que todos os moradores permaneçam nas suas casas e que nenhum estudante se desloque hoje às escolas de Sant Llorenc des Cardassar, Colònia de Sant Pere, Artà e Son Servera, num momento em que vários centros desportivos estão a prestar apoio à população.







As autoridades ativaram um número de telefone especial, que centraliza todos os contactos de quem pretende informações sobre os incidentes relacionados com as inundações.







Prevê-se que a continuação de chuvas fortes em várias zonas do sudeste de Espanha. Cerca de duas dezenas de estradas estavam cortadas ao início da manhã.







Segundo o Governo regional balear caíram até 220 litros de água por metro quadrado na zona de Sant Llorenç, a mais afetada pela intempérie. Esta localidade situa-se a cerca de 60 quilómetros a este de Palma de Maiorca, a capital desta ilha turísticaTodas as ilhas do arquipélago das Baleares estão sob alerta meteorológico. No caso de Ibiza e Formentera, o aviso é laranja, o segundo mais grave numa escala de três.