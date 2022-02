Cinco mortos em desabamento de mina artesanal em Moçambique

O trabalho estava interdito devido às fortes chuvas e "ninguém sabe por que entraram", disse Afonso Muagara, presidente da associação que explora a mina no distrito de Sussudenga, província de Manica.

Outros dois mineiros ficaram feridos, acrescentou, citado pela Rádio Moçambique.

De acordo com aquele responsável, a morte terá sido causada por negligência das vítimas ao entrarem nos poços e túneis da zona de exploração, afetados pela chuva provocada na última semana pela tempestade tropical Ana.

A tempestade atingiu o norte e centro do país com ventos fortes e chuvas torrenciais que provocaram pelo menos 20 mortes e destruição de várias infraestruturas.

"Nós já tínhamos conhecimento da situação da mina e dissemos que não deviam continuar com as atividades por causa do tempo chuvoso", referiu Silva Manuel, diretor dos serviços de infraestruturas de Manica.

A sinistralidade em minas artesanais é elevada devido à precariedade das explorações, agravada durante a época das chuvas, de outubro a abril.

Durante esta altura, é interdita a atividade em várias minas devido à movimentação dos solos.