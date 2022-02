Cinco mortos em desmoronamento de mina de carvão na Índia

Os socorristas estão à procura de outras vítimas que possam estar presas nos escombros em Dhanbad, uma área mineira no estado de Jharkhand.A mina foi despejada pelas autoridades há 15 anos atrás, mas as pessoas extraem carvão em condições perigosas em pequenas minas no leste e nordeste da Índia, onde o carvão é colocado em caixas que são içadas à superfície com roldanas.Os acidentes durante a extração ilegal são frequentes. O modo de vida dos que fazem tal extração depende da venda ilegal de carvão.No ano passado, seis mineiros morreram depois de terem ficado presos numa mina de carvão abandonada que entrou em colapso no estado de Meghalaya.

Em 2018, 15 mineiros foram mortos dentro de uma dessas minas na região de Ksan, também no estado de Meghalaya.