Cinco mortos em incêndio em fábrica de sapatos no Bangladesh

O incidente ocorreu na fábrica de sapatos Rafiq na antiga área de Swarighat em Dhaka, disse o bombeiro Rashed bin Khaled." e mais ninguém ficou ferido no acidente, acrescentou.A causa do incêndio ainda não é conhecida.A 20 de Fevereiro de 2019, um incêndio num armazém químico na mesma área matou 70 pessoas e feriu 55, tendo também devastado completamente sete edifícios.Em 2010, houve também um incêndio numa fábrica química no mesmo bairro que matou 124 pessoas.

A velha Daca é uma das áreas mais densamente povoadas do mundo, com mais de 23.000 pessoas a viver por quilómetro quadrado.