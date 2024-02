As autoridades usaram gás lacrimogéneo contra os manifestantes, que queimaram contentores do lixo junto ao Congresso argentino e tentaram agredir um deputado.



Quatro adultos e um menor foram detidos por terem vandalizado uma sucursal do Banco Patagónia.



A Câmara dos Deputados aprovou, na generalidade, a chamada lei 'omnibus'.



Centraliza o poder no Executivo, altera a distribuição de impostos e impõe mudanças às regras de endividamento e das privatizações.