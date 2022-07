Cinco pessoas mortas a tiro por atacantes não identificados nas Honduras

O crime ocorreu no município de San Lorenzo, onde testemunhas oculares disseram que as vítimas foram atacadas por homens armados em casa, de acordo com um relatório policial.

Quatro pessoas, que não foram identificadas e são alegadamente membros da mesma família, morreram na casa, enquanto a outra morreu num hospital local.

Até ao momento, a polícia hondurenha não tem quaisquer pistas sobre a causa do homicídio.

Neste ano, cerca de 75 pessoas foram mortas em 20 crimes, de acordo com números do Observatório da Violência da Universidade Nacional Autónoma das Honduras.

As autoridades hondurenhas atribuem a violência ao crime organizado, ao tráfico de droga e a grupos, conhecidos como "maras".

Os grupos "MS" (Mara Salvatrucha) e "Barrio-18" lutam por territórios que controlam em várias cidades do país centro-americano, de acordo com as autoridades.

As Honduras registam um dos mais elevados índices de violência do mundo, sem viver em guerra, com uma média de dez a 13 homicídios diários, de acordo com fontes oficiais.