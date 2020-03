Cinco polícias e um civil feridos em atentado na Tunísia

A notícia de que um agente morreu foi avançada pelo Ministério do Interior tunisino, que antes tinha anunciado que cinco polícias e um civil tinham ficado feridos após dois bombistas suicidas detonarem os explosivos nas proximidades da embaixada dos Estados Unidos na capital da Tunísia.

De acordo com as informações do Ministério, citado pela agência de notícias Associated Press (AP), os dois atacantes morreram.

Os meios de comunicação locais disseram que os dois bombistas suicidas estavam a circular numa motocicleta quando se fizeram explodir nas imediações da embaixada norte-americana.

A polícia isolou a área ao redor do local das explosões, que ficou cheio de destroços.

A agência de notícias EFE referiu ainda que o Ministério do Interior da Tunísia está em alerta máximo contra qualquer "risco potencial", após o ataque terrorista de hoje.

As forças de segurança fecharam o acesso ao centro da cidade como medida de prevenção e os funcionários dos escritórios próximos ao local do atentado estão confinados, esperando para serem retirados.

De acordo com a agência de notícias AFP, o último ataque na Tunísia remonta ao final de junho de 2019, quando um duplo ataque suicida atingiu a polícia no centro de Tunes, em frente a um quartel.

Reivindicado pelo grupo Estado Islâmico (EI), mataram um polícia e aumentaram a violência num país traumatizado por uma série de ataques que ocorreram entre 2015 e 2016.

A Tunísia está em estado de emergência desde novembro de 2015.