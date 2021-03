Cinco portugueses na Guiné Equatorial estão em segurança

", disse, numa resposta por email à agência Lusa, fonte do gabinete da secretária de Estado das Comunidades, Berta Nunes.





De acordo com a mesma fonte, existem 151 titulares de cartão de cidadão português com morada na Guiné Equatorial.





A cidade portuária de Bata, na parte continental da Guiné Equatorial, foi abalada no domingo por uma série de explosões, que ocorreram num quartel militar, provocando a destruição de edifícios públicos e de mais de uma centena de habitações privadas num raio de quilómetros.





De acordo com o mais recente balanço oficial 105 pessoas morreram e 615 ficaram feridas nas explosões, que deixaram ainda um número indeterminado de pessoas desalojadas.





Nas redes sociais estão a ser partilhadas fotografias de populares com munições pesadas que terão ficado espalhadas pelas imediações e em risco de detonação.





A Comunidade dos Países de Língua Portuguesa (CPLP), da qual a Guiné Equatorial é Estado-membro desde 2014, manifestou apoio e solidariedade às autoridades do país e Portugal indicou que o apoio à Guiné Equatorial "será equacionado em coordenação com a comunidade internacional, nomeadamente no quadro das Nações Unidas e da União Europeia".