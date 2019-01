Cinco tribunais alemães evacuados após ameaça de bomba

Lusa11 Jan, 2019, 10:49 | Mundo

Segundo a agência EFE, os tribunais afetados foram os de Potsdam, cidade vizinha de Berlim, Magdeburgo e Erfurt, no leste do país, assim como Wiesbaden, no oeste, e Kiel, no norte.

Fontes policiais disseram que a mensagem de correio eletrónico ameaçava com um atentado em algum ponto do país, mas não especificava onde.

Em Potsdam foram retiradas cerca de 200 pessoas do tribunal, onde começaram depois as buscas para encontrar eventuais materiais explosivos.

Em Erfurt cerca de 30 funcionários tiveram de abandonar as instalações e, nas buscas que se realizaram de seguida, não foi encontrado qualquer artefacto, pelo que as atividades regulares do tribunal deverão ser retomadas antes do meio-dia.

Da mesma forma, foram evacuadas as instalações judiciais de Wiesbaden e de Kiel.

Já há uns dias o tribunal de Kiel recebeu uma ameaça de bomba, após a qual não foi encontrado qualquer artefacto suspeito.