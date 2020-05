Cinquenta migrantes transferidos da Grécia para o Reino Unido

A medida faz parte de um programa para realocar cerca de 1.600 crianças refugiadas desacompanhadas em países europeus.

Até agora, o Luxemburgo acolheu 12 crianças e a Alemanha quase 50, enquanto a Finlândia vai receber cerca de 100 até ao final deste mês.

O porta-voz do Governo grego, Stelios Petsas, disse hoje que mais 22 pessoas serão transferidas para a Suíça.

Dezenas de milhares de refugiados e migrantes, incluindo milhares de crianças desacompanhadas, vivem em condições miseráveis em campos sobrelotados em várias ilhas gregas depois de chegarem da costa turca.

Muitos outros estão alojados em acampamentos, apartamentos e outros abrigos em todo o continente.

O voo para o Reino Unido retornará à Grécia com 130 gregos presos no Reino Unido, devido às restrições de viagem impostas pela pandemia do novo coronavírus, informou o Ministério das Migrações e Asilo.

"É uma prova e confirmação de que os desafios modernos, que ultrapassam as fronteiras e as capacidades de cada país individualmente, só podem ser tratados com cooperação internacional e a união de forças", disse o ministro das Migração e Asilo grego, Giorgos Koumoutsakos.