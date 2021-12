Cinzas do jornalista Max Stahl chegam a Díli na quarta-feira

De acordo com o plano,Várias individualidades do país, incluindo o líder histórico Xanana Gusmão, o ex-presidente José Ramos-Horta e o atual primeiro-ministro, Taur Matan Ruak, entre outros, vão receber as cinzas que viajam com a mulher e os filhos de Max Stahl desde a Austrália.A chegada está prevista para o início da tarde de quarta-feira (hora local), disseram responsáveis Centro Audiovisual Max Stahl em Timor-Leste (CAMSTL), o arquivo onde estão milhares de horas de filmagens recolhidas pelo jornalista.Numerosas autoridades estão envolvidas nos preparativos da homenagem ao jornalista que foi condecorado e premiado pelo trabalho durante a luta de Timor-Leste contra a ocupação indonésia.O programa prevê uma cerimónia oficial, liderada pelo primeiro-ministro, que vai entregar uma bandeira de Timor-Leste à família de Max Stahl, que morreu em 28 de outubro, num hospital da cidade australiana de Brisbane.Depois está previsto um longo cortejo pela capital timorense, que terminará na sede do CAMSTL, onde vai realizar-se um velório, até sexta-feira, prevendo-se a presença dos principais líderes timorenses, a começar pelo Presidente da República, Francisco Guterres Lú-Olo.Durante o cortejo, a urna com as cinzas deverá viajar no carro de José Ramos-Horta.No dia 17 estão previstas as cerimónias fúnebres que começam com uma missa na igreja de Motael, onde e 28 de outubro de 1991 foi morto o jovem Sebastião Gomes, que foi a enterrar em Santa Cruz e cuja morte suscitou o protesto que acabaria por terminar no agora conhecido como o Massacre de Santa Cruz.





A cerimónia prevê uma atuação de violino de um dos filhos de Max Stahl.