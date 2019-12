Circulação reaberta no IP3 na zona de Penacova

A circulação no IP3 na zona de Penacova foi ontem reaberta mas apenas no sentido Viseu-Coimbra. No sentido inverso, a passagem continua interdita entre o nó de Espinheira e o nó de Miro. Não há para já previsões de reabertura desse troço.