Cisão no Movimento Cinco Estrelas dá origem a novo grupo no parlamento italiano

O novo grupo chama-se Insieme per il futuro (Juntos para o futuro) e será constituído por 50 deputados da câmara baixa que seguiram Di Maio, atual ministro dos Negócios Estrangeiros no executivo de coligação do primeiro-ministro Mario Draghi, segundo a agência espanhola EFE.

Di Maio, que liderou o M5S até 2020, anunciou a sua saída do partido na terça-feira à noite, devido a desacordos com o atual líder, o antigo primeiro-ministro Giuseppe Conte.

As divergências resultaram das críticas de Di Maio aos fracos resultados eleitorais do partido e a alguns dos seus líderes, que nas últimas semanas pressionaram a Itália a deixar de armar a Ucrânia para combater a invasão russa em favor da diplomacia.

Ao anunciar a saída, Di Maio disse que o M5S "deixará de ser a principal força política no parlamento".

Enquanto se aguarda a confirmação da dimensão da divisão do M5S no Senado, o partido perdeu 50 dos seus 105 lugares na Câmara dos Deputados.

Foi ultrapassado em número pela Liga da extrema-direita, pelo Partido Democrata e pela Forza Italia de Silvio Berlusconi.

O novo grupo terá cargos importantes no Governo, além do próprio Di Maio como chefe diplomacia, já que também abandonaram o M5S a vice-ministra da Economia, Laura Castelli, a subsecretária da Justiça, Anna Macina, o subsecretario dos Negócios Estrangeiros, Manlio di Stefano, e a ministra para o Sul, Dalila Nesci.

Movimento atípico, o M5S foi fundado em 2009 como uma alternativa aos partidos do "sistema", mas tem-se fragmentado nos últimos anos em diversas fações e registado uma queda da popularidade quando se aproximam as eleições legislativas de 2023, e que, segundo os `media`, está agora a atingir um ponto de rutura devido às divergências internas em torno do conflito na Ucrânia.

As tensões atingiram o auge no domingo, quando Di Maio pediu ao M5S para terminar com as críticas ao Governo sobre a guerra na Ucrânia, em particular o envio de armamento para Kiev destinado a combater as tropas russas.

"Sou acusado pelos dirigentes da minha força política de ser atlantista e pró-europeu", disse Di Maio num comunicado.

"Permitam-me que diga, na qualidade de ministro dos Negócios Estrangeiros, face a esta guerra terrível, que reivindico firmemente ser fortemente atlantista e pró-europeu", acrescentou então.

Conte considera que o Governo de Roma deve concentrar-se em procurar uma solução política para a guerra entre a Ucrânia e a Rússia.

"Contribuímos ao enviar armas por três vezes, agora parece-nos que a nossa contribuição seria mais preciosa na frente diplomática", declarou no início de junho.

O Governo de Draghi defendeu o envio de armas e de dinheiro para Kiev, e a imposição de sanções económicas à Rússia por ter invadido a Ucrânia em 24 de favereiro.