RTP08 Ago, 2019, 18:03 / atualizado em 08 Ago, 2019, 18:03 | Mundo

Exército israelita protege o local onde foi encontrado o corpo do soldado esfaqueado, na cidade de Hebron, na Cisjordânia. | Reuters -

Num comunicado, o Exército israelita informou que a descoberta aconteceu enquanto as tropas revistavam uma área perto de Etzion, a sul de Jerusalém.





Os militares não revelaram mais detalhes. Até agora, apenas se sabe que o corpo foi encontrado às primeiras horas da manhã.





O grupo militante palestiniano, Hamas, não reinvindicou directamente a autoria da operação, mas emitiu uma declaração afirmando: "Saudamos os heróicos combatentes do nosso povo que levaram a cabo a heróica operação matando um soldado do exécito de ocupação, que estudava numa academia militar conhecida por formar extremistas que apoiam o extermínio do nosso povo e a tomada das suas terras".





"A Operação Etzion [bloco de assentamentos judaicos] foi uma resposta aos crimes de ocupação, a mais recente foi cometida em Wadi Hummus; é também uma resposta à ocupação contínua do território palestiniano", acrescenta a mesma declaração.