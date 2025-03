CK Hutchison dispara em bolsa após venda de portos no Panamá

Por volta das 3h00 em Lisboa, as ações da empresa estavam a valorizar 24,7%, para os 48,2 dólares de Hong Kong (4,53 euros), na bolsa de Hong Kong, o seu valor mais alto deste 1 de agosto de 2023.

A operação, avaliada em cerca de 22,8 mil milhões de dólares (21,63 mil milhões de euros), abrange a participação de 80% da CK Hutchison noutras filiais que detêm e exploram 43 portos em 23 países, mas exclui os terminais dos portos chineses e de Hong Kong.

O acordo surge após meses de pressão do novo presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, para recuperar a via navegável interoceânica, em resposta à alegada influência chinesa no Canal do Panamá, embora o codiretor executivo da CK Hutchison, Frank Sixt, tenha distanciado a decisão dessa pressão.

"Gostaria de sublinhar que a transação é de natureza puramente comercial e não tem qualquer relação com as recentes notícias políticas sobre os portos do Panamá", disse Sixt no mesmo comunicado em que anunciou a venda.

A CK Hutchison, atualmente avaliada em cerca de 23,4 mil milhões de dólares (22,068 mil milhões de euros), detinha desde 2015 a Panama Ports Company (PPC), que explora o porto de Balboa, no Pacífico, o segundo porto de contentores mais movimentado do país, e o porto de Cristobal, no Atlântico, o quinto mais movimentado.

O grupo é propriedade de Li Ka-shing, que aos 96 anos continua a ser considerado o homem mais rico da antiga colónia britânica, o oitavo da Ásia e o 38.º do mundo, com uma fortuna avaliada pela revista Forbes em cerca de 38.300 milhões de dólares (36.120 milhões de euros).