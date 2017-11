Classificadas como homicídio 12 de 14 mortes em lar de idosos da Flórida após furacão Irma

Lusa23 Nov, 2017, 07:24 | Mundo

O Departamento da Polícia de Hollywood, a norte de Miami, informou através de um comunicado que o chefe do Gabinete Forense do condado de Broward, Craig Mallak, classificou a morte de 12 pacientes do Centro de Reabilitação de Hollywood Hills como homicídio devido a "exposição ao calor".

As mortes de Francesca Castro Andrade, de 95 anos, e de Alice Thomas, de 94, não são abrangidas pela investigação em causa, esclareceu a polícia.

Este lar de idosos teve de ser evacuado no passado dia 13 de setembro após uma falha no sistema de ar condicionado provocada pelos apagões de energia elétrica na sequência da passagem do furacão Irma, que tocou terra na Flórida três dias antes.

Catorze idosos, com idades entre 70 e 96 anos, do Centro de Reabilitação de Hollywood Hills morreram devido às elevadas temperaturas.

Ao retirar a licença do lar de idosos, em setembro, a Agência para a Administração de Serviços de Saúde (AHCA, na sigla em inglês) tinha indicado que as temperaturas superaram os 41 graus centígrados.

O lar de idosos de Hollywood, que é alvo de investigação criminal, encontra-se a braços com várias ações por negligência apresentadas por familiares das vítimas.