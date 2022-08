Clérigo iraquiano pede a apoiantes que abandonem protestos violentos em Badgade

Num discurso transmitido pela televisão, Al-Sadr deu uma hora aos seus apoiantes para se retirarem da Zona Verde, onde se situam a sede do Governo e o Parlamento, noticiou a agência norte-americana AP.

"Se não se retirarem da frente do Parlamento dentro de 60 minutos, deixarei de fazer parte da corrente sadrista", disse o líder num discurso de seis minutos na sua cidade natal de Najaf (sul), citado pela agência espanhola EFE.

Na sequência do apelo, os militares iraquianos anunciaram o levantamento do recolher obrigatório que tinha decretado a nível nacional, de acordo com a AFP.

A agência francesa noticiou também que os apoiantes de Al-Sadr começaram a abandonar a Zona Verde, onde estavam concentrados.

Os confrontos entre os apoiantes de Al-Sadr e as forças de segurança eclodiram depois de o clérigo populista ter anunciado a sua "retirada definitiva" da política, na segunda-feira.

As várias agências noticiosas têm indicado diferentes balanços dos confrontos, que variam entre 23 e 35 mortos, além de mais de duas centenas de feridos.

"Peço desculpa ao povo iraquiano, pois eles são os únicos prejudicados pelo que está a acontecer", disse o líder xiita.

Al-Sadr disse estar "triste e cansado" pelo que está a acontecer no Iraque e que todos os que iniciaram e participaram na violência "estarão no inferno".

"A revolução que foi manchada pela violência não é uma revolução", acrescentou Al-Sadr.

Os confrontos envolveram a milícia sadrista Saraya Salem, que já usou uma série de armas, incluindo morteiros e granadas propulsionadas por foguetes, disseram dois oficiais de segurança citados pela AP.

Os militares iraquianos disseram que quatro foguetes foram lançados para a Zona Verde, fortemente fortificada.

As milícias de Al-Sadr também tomaram alguns quartéis-generais de grupos rivais apoiados pelo Irão, nas províncias do sul.

Devido à violência, o Irão encerrou hoje as fronteiras terrestres com o Iraque.

As autoridades de Teerão pediram aos iranianos que evitem qualquer viagem para o Iraque.

Aconselharam ainda os peregrinos xiitas do Irão no Iraque a evitar deslocações entre cidades.

Também o Kuwait exortou os seus cidadãos no vizinho Iraque a deixar o país e os que iam viajar a adiar a deslocação.

Os Países Baixos evacuaram a sua embaixada na Zona Verde, anunciou hoje o ministro dos Negócios Estrangeiros, Wopke Hoekstra, numa mensagem na rede social Twitter.

"Há combates em torno da embaixada em Bagdade. O nosso pessoal está agora a trabalhar na embaixada alemã e noutros locais da cidade", escreveu Hoekstra, segundo a AP.

A companhia aérea Emirates, do Dubai, suspendeu hoje os voos para Bagdade devido à violência no Iraque, sem indicação de quando serão retomados.

O Iraque vive uma crise política desde que as eleições legislativas de outubro de 2021 deram a vitória ao partido sadrista, mas com apenas 73 lugares nos 329 do Parlamento.

O partido de al-Sadr tentou uma aliança com outras forças parlamentares para eleger o Presidente e o primeiro-ministro, que ficariam encarregados de formar um Governo, o que acabou por não ser possível, devido ao bloqueio dos opositores xiitas, próximos do regime iraniano.

Os deputados sadristas demitiram-se em bloco, em junho, mas, perante a eleição de um Presidente e de um primeiro-ministro propostos pelos opositores, os seguidores de Al-Sadr ocuparam o Parlamento, em 30 de julho.

A ocupação durou uma semana e, após um apelo do clérigo, os sadristas retiraram-se do Parlamento e têm estado acampados em frente ao edifício, para exigir a dissolução da Câmara e novas eleições.