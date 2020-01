Clientes da "empresária de sucesso" Isabel dos Santos descartam perseguição política

Clientes de empresas de Isabel dos Santos em Angola, cujas participações foram arrestadas por decisão judicial, descartam perseguição política no processo, referindo ser uma ocasião para a "empresária de sucesso" mostrar perante a Justiça a fonte dos seus rendimentos.

"Se calhar ela (Isabel dos Santos) devia agradecer por não sofrer nenhum processo criminal e não ser detida", afirmou à Lusa Elcides Afonso, 21 anos, à saída do supermercado Candando, no centro da capital angolana, propriedade da empresária.

Os dois maiores símbolos da empresária, que tem participações em bancos e empresas várias, são o Candando e a operadora de telecomunicações Unitel.

Em declarações à Lusa, à saída do supermercado, o estudante de engenharia afastou a possibilidade de o ato ser considerado como perseguição política: "Porque ela (Isabel dos Santos) deve e devia pagar".

A ação judicial do estado angolano, anunciada em 30 de dezembro de 2019, "é legal, defendeu Elcides Afonso, argumentando que "são dinheiros do Estado" que foram usados na aquisição de outras empresas e a sua "não devolução condiciona o Governo investir em outros setores".

Para o jovem, Isabel dos Santos para ser uma "empresária de sucesso no seu trajeto contou com o favorecimento do pai", José Eduardo dos Santos, ex-Presidente angolano.

O Tribunal Provincial de Luanda anunciou em 30 de dezembro o arresto preventivo de contas bancárias pessoais de Isabel dos Santos, do seu marido, Sindika Dokolo, e do português Mário da Silva, além da participação em nove empresas nas quais a filha do antigo Presidente detém participações sociais.

Isabel dos Santos é uma das maiores empregadoras angolanas contando com participações em Angola nos bancos BIC e BFA, na Unitel (telecomunicações) Finstar, Sociedade de Investimentos e Participações, ZAP Media (operadora de televisão por assinatura), Cimangola II (cimenteira), Condis (empresa de distribuição que detém a marca de hipermercados Candando), Continente Angola e Sodiba (indústria de bebidas).

Para Elcides Afonso, a medida do tribunal de Luanda permite a Angola mostrar à comunidade internacional que está a combater a corrupção.

Por seu lado, a estudante Andreia Pitra, disse estar atenta ao arresto de que foram alvo as participações de Isabel dos Santos, temendo, entretanto, que a medida judicial afete os postos de trabalho dos atuais funcionários das empresas visadas.

"Acho que as coisas poderiam ser resolvidas de uma forma diferente, tendo em conta que nessas empresas tem muitas famílias lá e esse embate poderá originar o fecho dessas empresas e é mais população que poderá ir ao desemprego", afirmou à Lusa.

Cliente da Unitel há 15 anos, Andreia Pitra não quer acreditar que processo em curso tenha como origem a perseguição política, admitindo, porém, que a empresária tenha sido beneficiada por José Eduardo dos Santos, que governou Angola durante 38 anos.

"Qualquer pessoa agiria da mesma forma: se estou no poder e se a minha filha tem possibilidade de investir acho que agiria da mesma forma", disse, acrescentando: "acho que a decisão do tribunal, em certa parte, mancha muito mais a imagem dela (Isabel dos Santos) por ser uma empresária de dimensão internacional, acho que baixa um bocadinho a [sua] credibilidade".

"O que era desnecessário, porque ela (Isabel dos Santos) é muito boa no que faz", atirou.

Já o funcionário público Rogério Mariano Vunge assume que Isabel dos Santos "é uma empresária de sucesso", considerando que decisão do Estado revela "alguma irregularidade" que Isabel deverá provar.

"Porque se o Estado tomou essa decisão é porque há alguma irregularidade e se não tem nada a temer ela (Isabel dos Santos) pode vir e provar, porque há um tempo que foi dado para justificar alguma coisa e nesse período ela pode aparecer", disse.

O cliente Unitel descarta qualquer perseguição contra a empresária angolana recordando que ex-ministros e deputados angolanos já foram visados pelo tribunal em "consequência dos erros da antiga governação".

"Na antiga governação havia muitos erros e acho que agora é momento de sentarem e conversarem sobre esses desvios, erros cometidos na governação passada", adiantou.

Já Pedro António, técnico de elevadores e cliente Unitel, refere que Isabel dos Santos tem como se defender perante as autoridades angolanas, esperando que as empresas continuem funcionais "porque ajudam milhares de pessoas".

No despacho, o tribunal considera que, em agosto de 2010, o executivo angolano, chefiado por José Eduardo dos Santos, decidiu comercializar diamantes angolanos no exterior do país.

Na sequência do anúncio da decisão do tribunal, a empresária afirmou que nunca foi notificada ou ouvida no âmbito no inquérito que levou ao arresto das suas contas em Angola, negando as acusações em que é visada num processo que afirma ser "politicamente motivado".