Clima. Biden quer que em 2030 metade dos carros vendidos nos EUA sejam elétricos

O documento vai esclarecer que,Este é o mais recente esforço da Administração Biden para reverter os planos traçados pelo ex-presidente Donald Trump, que desvalorizava as alterações climáticas e, inclusivamente, retirou os Estados Unidos do Acordo de Paris sobre o clima.O novo objetivo anunciado por Biden foi acompanhado pelaAs empresas prometem tentar alcançar vendas de 40 a 50 por cento de veículos sem emissões até 2030.Segundo a Casa Branca, a ordem executiva assinada pelo presidente vai também apelar às autoridades federais competentes que aumentem as regulações no consumo de combustível e nas emissões de gases poluentes.

“Estas ações irão fortalecer a liderança americana no setor dos carros amigos do ambiente, uma vez que irão acelerar a inovação e a produção no setor automóvel, aumentando, ao mesmo tempo, os empregos e os salários”, referiu a Administração Biden.

Trabalhadores são a "arma secreta"



O United Auto Workers (UAW), maior sindicato norte-americano de trabalhadores do setor automóvel, já manifestou o seu apoio pelas medidas. “Os membros do UAW, atuais e futuros, estão prontos a construir esses carros e carrinhas elétricos e as baterias de que estes precisam”, declarou o presidente do sindicato, Ray Curry., acrescentou.Neste momento, os meios de transporte são os que mais contribuem para as alterações climáticas e os Estados Unidos estão em desvantagem no que toca a veículos elétricos. Enquanto,, segundo dados da Agência Internacional de Energia.De acordo com a mesma entidade, os veículos nos Estados Unidos emitiram 824 milhões de toneladas de dióxido de carbono em 2019, o equivalente a cerca de 14 por cento do total de emissões nesse país.