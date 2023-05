Clima de tensão a uma semana das presidenciais na Turquia

Foto: Murat Cetinmuhurdar/PPO/Handout via REUTERS

Está a aumentar a tensão na campanha para as presidenciais turcas. Com as sondagens a darem um empate técnico entre o atual presidente, Recep Tayyip Erdogan, e o principal opositor, subiu o tom acusatório nos comícios.