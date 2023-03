Clima de tensão agrava-se no Senegal

O adiamento não evitou o protesto dos apoiantes de Ousmane Sonko nas ruas de Dakar.



A polícia de choque foi mobilizada e um impressionante sistema de segurança transformou numa trincheira o redor do tribunal. Houve confrontos em vários bairros da cidade.



Uma candidatura presidencial de Sonko vai continuar dependente do resultado do julgamento.



O líder do partido Patriots of Senegal (PASTEF) tem um discurso pan-africanista, contra as elites e a corrupção. Diz que o Senegal é hoje uma ditadura liderada pelo presidente Macky Sall e critica a influência económica e política exercida, segundo diz, pela França, a ex-potência colonial. Um estilo político que tem valido a Ousmane Sonko uma grande popularidade entre os jovens senegaleses. Os seus críticos falam num populista que não hesita em explorar o descontentamento social.



A dúvida sobre o futuro de Macky Sall também contribui para a constante agitação no país que não sabe se o atual presidente vai, ou não, candidatar-se a um terceiro mandato nas eleições em 2024.