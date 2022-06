Clima debate-se em Estocolmo para desbloquear o futuro

Na avaliação das Nações Unidas, em cinco décadas só se cumpriu um décimo das metas mundiais para o ambiente e desenvolvimento sustentável, a par de um aumento do uso de recursos naturais, que triplicou desde 1970, mas que ainda não garante uma distribuição igual de riqueza e de responsabilidades.",, afirmam os especialistas, notando que "".A organização ambientalista portuguesa Zero, que participa na Conferência de Estocolmo, afirmou que se trata de um "" para os países que se reunirão em plenário, com o ministro do Ambiente e Ação Climática, Duarte Cordeiro, a intervir hoje por Portugal.





Este encontro assinalará os 50 anos da Declaração da Conferência das Nações Unidas sobre o Meio Ambiente Humano, em Estocolmo, na Suécia, considerada por muitos o 1.º Encontro Internacional sobre o Ambiente onde foi reconhecida a importância de um meio ambiente saudável para as pessoas e criado o Programa das Nações Unidas para o Meio Ambiente (PNUMA).





Refletirá sobre a necessidade urgente de ações em prol de um planeta saudável e próspero para todos e todas, por uma recuperação sustentável e inclusiva pós-Covid e a aceleração do cumprimento da Agenda 2030 por todos os países-membros da ONU, em particular as metas de dimensão ambiental.



No seguimento da realização deste encontro, a associação Casa Comum da Humanidade acaba de lançar a campanha “Restaurar a nossa causa comum: Declaração para Estocolmo+50”. Como referem: "Esta declaração pretende servir de ponto de encontro para a construção de um movimento global para introduzir inovações jurídicas e económicas nas discussões do Encontro internacional Estocolmo+50, como um passo estrutural para um promissor e significativo 'Summit of the Future', em 2023", previsto no relatório "Nossa Agenda Comum" lançado em 2021 pelo Secretário-Geral das Nações Unidas, António Guterres.