EPA

O político da oposição, que está fora do país por razões de segurança, partilhou ontem um vídeo nas redes sociais a garantir que as manifestações só terminam quando for reposta a verdade sobre o acto eleitoral de 9 de Outubro.



Maputo assistiu ontem a protestos a envolver milhares de pessoas.



A polícia recorreu a gás lacrimogéneo e a balas reais para dispersar os manifestantes.



O clima é de alta tensão.