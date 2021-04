Clima. Jair Bolsonaro promete eliminar a desflorestação ilegal até 2030

O mundo está "à beira do abismo", é o alerta deixado esta tarde pelo secretário-geral das Nações Unidas na cimeira virtual do Clima, convocado pelos Estados Unidos.





Pormenores com a jornalista Rita Fernandes.

O presidente norte-americano já anunciou que quer cortar para metade as emissões de gases com efeito de estufa, até ao fim desta década.Também o Brasil, pelo voz do presidente Jair Bolsonaro, anunciou metas mais ambiciososas.A cimeira virtual dedicada ao Clima junta dezenas de líderes mundiais.Uma iniciativa convocada pelo presidente do EUA e que arrancou neste Dia da Terra.