Clima. Mais dois anos perdidos para a inação política, alerta Greta Thunberg

Num artigo escrito para The Guardian , Greta e as colegas ativistas Luisa Neubauer, Anuna de Wever e Adélaïde Charlier argumentam que muito se passou durante estes dois anos, desde milhões de manifestantes a tomarem as ruas até ao facto de o Parlamento Europeu ter decretado Emergência Climática e Ambiental, em novembro de 2019.





Ainda assim, lembram que nestes dois anos foram emitidas mais de 80 gigatoneladas de CO2. “Vemos desastres naturais acontecer por todo o mundo. (…)

Thunberg inspirou um movimento global e na quinta-feira ela e outras colegas “grevistas” vão encontrar-se com Angela Merkel, que detém a presidência rotativa da União Europeia.

O problema, dizem, é que o mundo continua em negação., alertam.

“O fosso entre o que precisamos e o que está de facto a ser feito está a aumentar a cada minuto. Efetivamente, perdemos mais dois anos cruciais para a inação política”, reforçam.





Mas o problema não está apenas nas elites políticas, advogam. Sair da crise implica que as nações ricas deixem de poluir. “No entanto, é um facto que as pessoas se recusam a aceitar. Apenas a ideia de que esta é uma crise em que não podemos comprar, construir ou investir o caminho para sair dela, cria uma espécie de curto-circuito coletivo. Esta mistura de ignorância, negação e inconsciência é o centro do problema”, acrescentam.





Os milhões que estão a ser gastos como resposta à pandemia são apontados como uma oportunidade única para contrariar o aquecimento global. Mas os apoios dos países do G-20 estão a ser entregues aos combustíveis fósseis e não às energias renováveis e eficientes.







Apenas a Alemanha destina 40 mil milhões de euros para medidas ambientais como carros elétricos, transportes públicos e eficiência energética. Em todos os outros países, pouco ou nada está a ser feito, alertam Greta e as colegas.







“Até uma criança consegue ver que as medidas são incompatíveis com a melhor Ciência conhecida”, alertam.





Estas ativistas acrescentam que o que a ciência pede de corte das emissões de dióxido de carbono parece difícil ou irrealista. “Mas é muito mais irrealista acreditar que as nossas sociedades vão sobreviver o aquecimento global a que nos dirigimos.

Esta quinta-feira, as quatro ativistas vão encontrar-se com a Chanceler Angela Merkel, a quem vão solicitar um fim aos investimentos e subsídios aos combustíveis fósseis e o estabelecimento de orçamentos de carbono anuais e vinculativos com base na melhor Ciência.





“A Europa tem a responsabilidade de agir. A União Europeia e o Reino Unido são responsáveis por 22% das emissões globais acumuladas, só ultrapassados pelos Estados Unidos. É imoral que os países que menos fizeram para causar o problema estejam sofrendo primeiro e pior.

Terminam o artigo com um alerta. “Ainda temos o futuro nas nossas mãos. Mas o tempo está a fugir rapidamente por entre os nossos dedos. Ainda podemos evitar as piores consequências. Mas, para isso, temos que enfrentar a emergência climática e mudar os nossos métodos. E essa é a verdade incómoda da qual não podemos escapar”.





Greta Thunberg tem 17 anos e iniciou uma campanha ambiental na Suécia há dois anos, através de greves às aulas. Este artigo no The Guardian foi escrito com outras ativistas que se juntaram a ela: Luisa Neubauer, da Alemanha, e Anuna de Wever e Adélaïde Charlier, da Bélgica.