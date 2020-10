Clima, parceria com África, Brexit e Covid-19. Os temas discutidos pelos líderes da UE

António Costa adiantou terem sido discutidos a "ambição comum para as alterações climáticas", o "objetivo do desenvolvimento da parceria estratégica com o Continente Africano", o "ponto de situação sobre a situação do Brexit", manifestando a esperança de que seja "possível alcançar um acordo", e "um debate profundo sobre a situação da Covid-19 em toda a Europa".



Os chefes de Estado e de governo da União decidiram fazer pontos de situação regulares, sob a presidência rotativa da Alemanha, sobre a propagação do SARS-CoV-2 em solo europeu.