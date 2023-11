Clima. Paris vai limitar a velocidade na sua circular a 50km/h e reservar uma faixa a carpooling

As medidas do novo plano climático da Câmara Municipal de Paris deverão entrar em vigor "algumas semanas" depois dos Jogos Olímpicos de Paris, que decorrerão entre 26 de julho e 11 de agosto de 2024, anunciou o vereador da Câmara de Paris, David Belliard, responsável pela transformação do espaço público, transportes e mobilidade da cidade, numa conferência de imprensa esta quinta-feira. "Via dedicada ao carpooling e aos transportes públicos na circular de Paris: estamos a fazer progressos!" escreveu Belliard, na rede social X.





O anel rodoviário de Paris, conhecido como "périph'", é uma das auto-estradas mais movimentadas da Europa, utilizada diariamente por 1,2 milhões de veículos, na sua maioria automobilistas da região parisiense. Segundo David Belliard, 80 por cento dos quais estão sozinhos nos seus automóveis, o que provoca "muita poluição e muito barulho", sobretudo para as 550 mil pessoas que vivem perto desta autoestrada, que são "muitas vezes as mais modestas e as mais pobres".







A medida de criar uma faixa exclusiva destinada a carpooling e a transporte público - onde a partilha do mesmo meio transporte por várias pessoas ajudará a reduzir o número de carros na estrada - pretende "reduzir o ruído, melhorar a qualidade do ar, agilizar o trânsito e poupar combustível e dinheiro", explicou o vereador numa nova publicação esta quinta-feira.







A nova faixa será lançada durante os Jogos Olímpicos de Paris, e será reservada aos veículos que transportam duas ou mais pessoas, ou pessoas com deficiência mesmo sozinhas, mas também transportes públicos, veículos de emergência ou táxis mesmo vazios, durante os períodos de maior tráfego, de segunda a sexta-feira entre as sete e as dez horas e entre as 16h e as 20h, acrescentou.







David Belliard eslareceu que não se trata de uma medida nova, tendo sido inclusive "incluída na candidatura aos Jogos Olímpicos 2024", mas para que se torne permanente a Câmara Municipal de Paris precisa, ainda, do acordo do executivo.

Vantagens da redução da velocidade a 50 km/h



Para que a medida da faixa exclusiva para automóveis entre em vigor foi recomendado, por uma organização independente francesa, a Cerema, a redução da velocidade máxima para 50 quilómetros por hora, para garantir o acesso à faixa de carpool, esclareceu o vereador David Belliard.

"Reduzir o limite de velocidade no "périphérique" para 50km/h ajudará o tráfego a fluir mais suavemente", defendeu Belliard, numa entrevista ao canal francês BFMT, esta quinta-feira. Sublinhando que a medida ajudará a reduzir a poluição e o ruído para as "550.000 pessoas que vivem perto da estrada circular" e os automobilistas a pouparem no combustível.

O limite de velocidade nesta circular de 35 quilómetros, que envolve Paris desde 1973, já foi reduzido de 90 para 80 quilómetros por hora em 1993 e posteriormente para 70 quilómetros por hora em 2014.







Através da implementação destas medidas a Câmara Municipal de Paris quer aproximar-se do objetivo do novo plano climático que pretende reduzir a pegada de carbono da capital francesa em 80 por cento até 2050, depois de ter reduzido o limite de velocidade máxima no centro da capital francesa para 30 quilómetros por hora em 2021, salvaguardando algumas exceções.







