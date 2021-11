Clima. Portugal é 16.º em Índice de Desempenho com pódio vazio

As estruturas ambientalistas ZERO e Quercus contribuíram para a avaliação do comportamento português. O país integra o grupo com classificação, que é a mais elevada atribuída este ano. Isto porque nenhuma nação obtém a classificaçãoEm Portugal, as emissões e a utilização de energia, segundo o mais recente Índice de Desempenho das Alterações Climáticas – CCPI 2022 -, divulgado no âmbito da COP26, a decorrer em Glasgow, continuam a aumentar.

CCPI é um trabalho da responsabilidade da ONG alemã Germanwatch e do NewClimate Institute, sendo publicado em conjunto com a Rede Internacional de Ação Climática (Climate Action International – CAN International).

16.º lugar para Portugal

“É de realçar que nos setores não energéticos, em particular a floresta e agricultura que ocupam no conjunto cerca de 80 por cento do território nacional, e como tal têm inevitáveis impactos ao nível das alterações climáticas, há um desajustamento das medidas e políticas públicas, de modo a favorecer a redução do consumo de energia e aumentar o sequestro de carbono”.



“Os mesmos países que estão entre aqueles com pior desempenho climático coincidem com os maiores exportadores de combustíveis fósseis globalmente e grandes utilizadores de combustíveis fósseis como os EUA, Arábia Saudita, Rússia e Austrália. Esses países também pertencem ao grupo dos que têm o maior consumo de energia per capita e emissões de CO2 de combustíveis fósseis”.

, acrescenta-se no texto.“Muitos países estabeleceram metas ambiciosas e agora estamos no início da década de implementação, em que os países deverão fazer as reduções mais drásticas de emissões: 67 por cento até 2030 face a valores de 1990, de acordo com a UNEP, de forma a garantir que o aumento médio da temperatura do planeta não excede os 1.5° C, face aos níveis pré-industriais”, prossegue a ZERO.“O tempo escasseia e alguns países estão a conseguir melhores resultados do que outros, mostrando neste índice que a corrida para a neutralidade climática já começou”, acentua a organização.A ZERO observa que a posição atribuída a Portugal neste índice está logo acima daquela que foi obtida 2020 “e de há três anos”.“Portugal atinge classificações elevadas nos indicadores de nível atual do CCPI e classificações relativamente baixas nos indicadores de tendência. O indicador da Política Climática Nacional do país é classificado como médio”, explica a ZERO.“De acordo com a legislação climática da UE, o bloco deve atingir emissões líquidas zero até 2050.”.“Os especialistas e as associações a que pertencem”, escreve ainda a ZERO, exigem também prazos concretos para eliminação gradual dos subsídios aos combustíveis fósseis – cujo fim, entretanto, está previsto até 2030 na recentemente aprovada Lei do Clima –, sugerindo que Portugal deva ter como objetivo a neutralidade climática antes de 2050 – possibilidade também prevista na Lei do Clima”.A parcela de eletricidade renovável é vista ”como suficiente”. Em simultâneo, todavia,(a lei prevê a interdição do recurso a madeira de qualidade, biomassa, de culturas energéticas e biomassa residual procedente de territórios longínquos para a produção de energia a partir de biomassa)”.“Os especialistas observam que faltam desincentivos para o uso do carro particular e pedem mais investimentos no transporte público. No entanto, reconhecem que existem incentivos financeiros para compradores e proprietários de carros elétricos e bicicletas. Considera-se como positivo as famílias receberem apoio para aumentar a eficiência energética para edifícios, embora a acessibilidade e a quantidade de tais programas devam ser aumentadas”, enumera a ZERO.“A nível da defesa de posições em termos internacionais, Portugal tem uma pontuação muito elevada nas avaliações dos especialistas, o que coloca o país na linha da frente nas negociações internacionais, graças nomeadamente ao seu pioneirismo em termos de compromisso para a neutralidade climática até 2050”.São os países escandinavos que apresentam os melhores resultados, desde logo por causa dos esforços em matéria de energia renovável.Reino Unido e Marrocos, sétimo e oitavo classificados, “estão entre os líderes em todas as categorias.. Isso mostra que nenhum país pode descansar face aos resultados do Índice”.. É de notar que a Austrália recebe classificações “muito baixas” em todas as categorias da CCPI e cai quatro lugares na classificação geral”.Os países que mais evoluíram foram a Holanda e a Grécial, ao passo que “Letónia, Croácia, Bielorrússia e Argélia caíram na maioria dosda categoria”.“Dos países do G20, apenas o Reino Unido, Índia, Alemanha e França estão entre os de elevado desempenho, enquanto seis países do G20 têm desempenho muito baixo. Hungria, Polónia, República Checa e Eslovénia são os países da União Europeia com pior desempenho neste ano”.