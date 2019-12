Clima. Temperaturas elevadas levam a nascimentos prematuros

Sabe-se que as ondas de calor são especialmente nocivas a pessoas idosas, a crianças e a grávidas, assim como para todos os que trabalham ao ar livre. Agora, sabe-se que também podem afetar negativamente a duração da gravidez, com tudo o que isso implica para um recém-nascido., tanto a Equipa Regional dos Estados das Carolinas para as Ciências Integradas e Avaliação, como a Universidade da Califórnia em Los Angeles e a Faculdade de Claremont McKenna, concluíram queneste problema, especialmente se as ondas de calor se tornarem cada vez mais comuns.

O pior é à noite

Na Costa Leste dos EUA,Conclusão, para cada um desses indicadores,A correlação foi observada em todas as regiões geográficas da Carolina do Norte - Montanhas, Piedmont e Planícies costeiras.(geralmente a temperatura mínima)(tanto em níveis máximos como médios).O estudo indica também a temperatura a partir da qual o risco de uma grávida entrar prematuramente em trabalho de parto começa a agravar-se., com a incidência do fator de risco a ser ligeiramente menor (um por cento) no Piedmont do que nos condados da costa leste (quatro por cento).

Menos seis dias de gravidez

liderada por Alan Barreca, da Universidade da Califórnia em Los Angeles, e por Jessamyn Schaller, do Claremont McKenna College,especialmente aqueles que registaram temperaturas máximas entre os 15,6 e os 21,1 graus.A comparação indicou que,Em relação ao período de 1969 a 1988, a investigação indicou que o uso de aparelhos de ar condicionado pode reduzir em três quartos o risco de parto prematuro."A saúde infantil é afetada de várias maneiras, mas o parto prematuro é uma medida importante que demonstrou estar fortemente co-relacionada com a saúde neonatal e com os resultados posteriores na infância", lembrou o estudo.

Usando 22 modelos climáticos, os responsáveis calcularam que as mudanças climáticas e as ondas de calor por ela provocadas, poderiam levar a mais de 250 mil o número de dias de gestação perdidos, entre 2080 e 2099.







Nada de pânico

Para Michael Abou-Dakn, da Sociedade Alemã de Ginecologia e Obstetrícia (DGGG) em Berlim,O médico chefe do Departamento de Ginecologia do Hospital St. Joseph, em Berlim, enfatizou ao jornal, quee não espera que a duração das gestações diminua de forma geral devido às mudanças climáticas.

Aliás, já se conhece a influência do calor no final da gravidez. "Se a data calculada do nascimento já foi excedida, algumas mulheres grávidas também usam a banheira de hidromassagem para acelerar o início do trabalho de parto e o nascimento", lembrou.





Os estudos norte-americanos vieram sobretudo comprovar e quantificar algo que já era intuído, e chamar a atenção das autoridades para o problema.