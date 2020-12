Clima. Zero pouco otimista cinco anos depois do Acordo de Paris

Contudo, relativiza, “”.No seu texto, a Zero apresenta as que considera serem as tendências positivas e negativas em Portugal e no mundo.





Situação portuguesa







Ainda nesta apreciação positiva, referente a Portugal, a Zero menciona alguns anúncios, como a discussão de diversos projetos de uma Lei do Clima, o fim do uso do carvão para produção de eletricidade em 2021 e investimentos em energias renováveis e ainda o compromisso de empresas com a neutralidade carbónica.





Panorama mundial







Se as emissões de dióxido de carbono podem cair sete por cento em 2020, “no entanto, as concentrações atmosféricas de gases de efeito de estufa continuam a aumentar”.Por junto, acentua no seu texto, “até agora, a oportunidade de medidas de recuperação para estimular a economia e, ao mesmo tempo, acelerar uma transição para baixo carbono tem estado a ser amplamente perdida”, sendo que “as mudanças nos modelos de produção e de consumo são um pré-requisito para sustentar as reduções nas emissões de gases de efeito de estufa”.Pela positiva, em termos mundiais, a Zero evidencia que “desde Paris, o desenvolvimento de soluções de baixo carbono progrediu mais rapidamente do que muitos imaginavam” e que “o fim do uso do carvão e o pico de procura do petróleo – se é que já não está para trás – estão agora num horizonte mais próximo”.Porém, alerta, para esta tendência, “permanecer viável e confiável, é imperativo que esses compromissos sejam traduzidos urgentemente em fortes políticas e ações de longo prazo, refletidas nas contribuições determinadas no quadro do Acordo de Paris”.