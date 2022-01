CNRT de Xanana Gusmão apoia candidatura de Ramos-Horta às presidenciais timorenses

A decisão foi tomada hoje por aclamação durante a Convenção Nacional do partido, em Díli, depois de um debate interno de várias horas, confirmaram à Lusa vários dirigentes do partido.

Ramos-Horta, que apresentará assim a sua terceira candidatura à Presidência da República e que já foi chefe de Estado, eleito à segunda volta em 2007, foi recebido ao inicio da tarde em quase apoteose no local onde a conferência decorre.

Com um colete verde, uma das cortes predominantes do partido, Ramos-Horta foi saudado por Xanana Gusmão, devendo os dois subir ao palco na reta final do encontro.

Enquanto decorre o almoço, foi colocado um cartaz que confirma a candidatura de Ramos-Horta.

"Eu estou pronto para aceitar a confiança do partido CNRT, de todo o povo de Timor, e apresento a minha candidatura a Presidente da República, 2022-2027", refere o cartaz, citando uma frase de Ramos-Horta.

De cada um dos lados do cartaz podem ver-se as imagens de Xanana Gusmão e Ramos-Horta, ambos com trajes tradicionais.

A conferência mantém-se à porta-fechada, com mais uma sessão final antes da abertura aos `media` para as declarações finais.

A primeira volta das eleições presidenciais decorre a 19 de março, com o período de registo de candidaturas a decorrer até 04 de fevereiro e a campanha a realizar-se entre 02 e 16 de março.