CNRT de Xanana Gusmão decide no domingo candidato a Presidente de Timor-Leste

Virgílio Smith, vice-presidente do CNRT e coordenador da comissão organizadora da conferência, explicou à Lusa que se prevê que os cerca de 2.000 delegados debatam um conjunto de critérios que o candidato deve cumprir.

Smith explicou que o presidente do partido, Xanana Gusmão, que lidera o encontro, deverá levar ao plenário uma proposta concreta para o candidato que o CNRT deve apoiar, com fontes do partido a indicarem que um dos nomes fortes é o ex-Presidente José Ramos-Horta.

"O presidente do partido levará uma proposta e haverá oportunidade para a expressão de opiniões dos delegados, de aceitação ou discordância. A decisão final deverá ser tomada por aclamação", explicou Smith.

A agenda do encontro prevê a realização de uma sessão de abertura, com um discurso de boas-vindas de Xanana Gusmão e aberta ao público.

O partido terá depois uma sessão à porta fechada, em que será aprovado o regimento da conferência, e na qual se debaterão "questões internas do partido", com lugar à "discussão sobre os critérios do candidato identificado".

Neste plenário à porta fechada, liderado por Xanana Gusmão, deverão intervir representantes de cada órgão do partido, a nível nacional e dos municípios.

A decisão será depois anunciada na sessão final do plenário, aberta ao público e durante a qual se prevê a "participação do candidato nomeado", antes de uma conferência de imprensa.

Smith confirmou que José Ramos-Horta é um dos convidados a participar na reunião, explicando que foram igualmente convidados "outros movimentos".

A questão da candidatura presidencial tem sido debatida amplamente nas estruturas do CNRT, sendo um dos temas na agenda das dezenas de conferências subnacionais do partido.

Ainda que com maior peso, a candidatura de José Ramos-Horta, ex-Presidente da República, não é consensual, com muitos a questionarem o facto de o partido nunca ter apoiado um candidato dos seus quadros.

Um dos membros da CPN ouvidos pela Lusa explicou que desde que o CNRT foi criado em 2007 sempre apoiou candidatos que não são do partido "e que depois de eleitos nem sequer cumprem promessas e acordos".

"Respeitamos Xanana Gusmão como líder do partido, e ele tem a prorrogativa de dizer o `sim` final, mas temos que internamente discutir isto e definir bem os critérios", sublinhou.

Em 2007 membros do partido e o próprio presidente, Xanana Gusmão, apoiaram a candidatura de Ramos-Horta, tendo apoiado cinco anos depois a de Taur Matan Ruak e há cinco anos a do atual chefe de Estado, Francisco Guterres Lú-Olo.

"José Ramos-Horta é uma possibilidade forte, mas não há qualquer certeza", explicou à Lusa um dos dirigentes do partido.

A primeira volta das eleições presidenciais decorre a 19 de março, com o período de registo de candidaturas a decorrer até 04 de fevereiro e a campanha a realizar-se entre 02 e 16 de março.