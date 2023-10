Coimbra dá "mais um passo" na aproximação entre Portugal e Brasil

Esta atribuição não é só um ato simbólico, mas é um momento "carregado de grande significado histórico, cultural e de amizade", referiu José Manuel Silva, acrescentando que se trata de um passo fundamental para esta "permanente aproximação entre os nossos povos falantes da língua portuguesa".

"Este ato solene, mas extraordinariamente significativo e emotivo, de poder outorgar a medalha de ouro da cidade de Coimbra ao senador Rodrigo Pacheco, é mais um passo desta vida comum que temos entre a nossa comunidade de cultura e de língua portuguesa, e dizer ao povo brasileiro que, para além do respeito, nós temos uma relação de amor entre povos", sustentou o autarca.

O presidente do município de Coimbra atribuiu hoje a Medalha da Cidade, Grau Ouro, ao presidente do Senado Federal do Brasil, senador Rodrigo Pacheco, numa sessão solene no Salão Nobre, da Câmara Municipal.

"É com grande sentido de honra que posso dar este pequeno contributo para a amizade, para o amor dos povos irmãos falantes da língua portuguesa", sublinhou José Manuel Silva.

Rodrigo Pacheco recebeu a medalha com o sentimento que ela representa -- "a firme relação de proximidade entre Brasil e Portugal" e também "o enorme potencial de alargamento desse vínculo".

Também na manhã de hoje foi inaugurada a Casa da Cidadania da Língua, no espaço que, durante mais de dez anos, foi Casa da Escrita.

Este local pretende simbolizar o compromisso de Coimbra com os países e comunidades de língua portuguesa e terá ciclos de debates, exposições, lançamento de livros, residências artísticas, cursos e outras iniciativas.

O presidente do Senado Federal do Brasil referiu-se a esta iniciativa como uma "oportunidade única" de integração entre cidadãos portugueses e brasileiros e entre cidadãos de todas as nações que têm a língua portuguesa como veículo principal de comunicação.

"Será um espaço de suspensão de fronteiras em que Coimbra demonstrará, mais uma vez, a sua ampla relevância cultural para todo o mundo", afirmou.

O presidente do Senado Federal brasileiro tem estreitado os laços entre o Brasil e Coimbra como parte das comemorações oficiais do bicentenário da independência do Brasil.

Essa aproximação foi concretizada através de uma visita oficial, realizada em abril de 2022, e a subsequente formalização de um protocolo de cooperação que envolve a Câmara Municipal de Coimbra, o Senado Federal do Brasil, a Universidade de Coimbra e a Associação Portugal Brasil 200 anos.

Rodrigo Pacheco nasceu em Porto Velho, no Brasil, em novembro de 1976.

Iniciou a sua carreira política em 2014, aquando da sua eleição para deputado federal pelo Estado de Minas Gerais, na 55.ª legislatura (2015 -2019). Em 2018 foi eleito senador da República por Minas Gerais.

Rodrigo Pacheco foi eleito para a presidência do Senado com o apoio do Governo e da oposição. Em fevereiro, já no período de vigência do mandato de Lula da Silva e com o apoio do seu Governo, foi reeleito.