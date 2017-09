Colaboração global neurocientífica para estudar o cérebro junta 21 laboratórios da Europa e Estados Unidos

RTP19 Set, 2017, 15:44 | Mundo

O projeto denomina-se de International Brain Laboratory [IBL] e coloca vários neurocientistas em colaboração, de maneira a entender os circuitos do cérebro e os seus comportamentos.



Através da utilização de ratinhos, torna-se possível “entender como biliões de neurónios trabalham juntos num único cérebro”, segundo indica o comunicado do IBL.



O objetivo principal da experiência é entender como o cérebro realiza a tomada de decisão, quais os passos que dá para chegar a esse objetivo. O cérebro do ratinho tem cerca de mil regiões e muitas destas nunca foram estudadas em pormenor.



O processo de trabalho será feito de forma igual em todos os laboratórios que fazem parte da parceria, permitindo a medição da atividade cerebral dos ratinhos em diferentes regiões do cérebro simultaneamente.



O projeto reúne neurocientistas da Europa e dos Estados Unidos da América, combinando a parte experimental com a teoria nos laboratórios.



“Assim podemos agrupar dados como se fosse uma única experiência gigante, embora esteja de facto distribuído por dois continentes”, afirma Zachary Mainen, diretor do Programa de Neurociências da Fundação Champalimaud, em Lisboa.



O projeto de 11 milhões de euros, financiado pela Fundação Wellcome Trust, no Reino Unido, e pela Fundação Simons, nos Estados Unidos, prevê a elaboração de uma base de dados que partilhe ferramentas tecnológicas de análise de informação com a restante comunidade científica, criando uma rede de partilha que facilita o trabalho dos vários neurocientistas ligados ao projeto.