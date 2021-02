Colaborador do opositor diz ter discutido sanções com a UE

A porta-voz da diplomacia russa, Maria Zakharova, criticou hoje a iniciativa, acusando os aliados de Navalny de "traição".

Léonid Volkov, um dos principais colaboradores do opositor e que abandonou a Rússia disse através do serviço de mensagens Telegram ter "discutido com representantes dos países da UE" um "pacote de sanções pessoais".

"Voltaremos a falar no futuro, nas próximas semanas e meses", adiantou.

Segundo Volkov, as pessoas visadas seriam os oligarcas Roman Abramovitch e Alicher Usmanov, o apresentador de televisão pró-Kremlin Vladimir Soloviov, o diretor do canal televisivo Pervy Canal Konstantin Ernst, o banqueiro Andrei Kostine e Igor Chuvalov, antigo responsável governamental.

As sanções visariam igualmente os filhos do secretário-geral do Conselho de Segurança russo, Nikolai Patruchev, e do diretor do serviço de informações FBS, Alexandre Bortnikov, eles próprios já alvo de sanções.

Segundo Volkov, as medidas visariam o "círculo mais próximo e os apoios de Vladimir Putin".

A delegação polaca junto da União Europeia confirmou através da rede social Twitter a realização de uma reunião por videoconferência com Léonid Volkov e Vladimir Achurkov, outro colaborador de Alexei Navalny.

"Os representantes permanentes dos 27, juntamente com embaixadores dos Estados Unidos, Reino Unido, Canadá e Ucrânia, discutirão agora os próximos passos", indicou a delegação.

A porta-voz da diplomacia russa tem multiplicado as declarações para denunciar aquelas discussões.

"É totalmente incompreensível ver como pessoas que falam do futuro da Rússia podem correr para os que consideram a Rússia como seu adversário", declarou Maria Zakharova à televisão Rossiya 24.

"De um ponto de vista moral e ético, é uma traição", disse à rádio Vesti FM.

A UE pediu por diversas vezes a libertação do opositor russo Alexei Navalny, detido desde 17 de janeiro.

Os 27 também acusam Moscovo de recusar investigar o envenenamento de que o adversário do Kremlin foi vítima em agosto e que levou os europeus a sancionarem vários responsáveis russo.

A Rússia e três países europeus realizaram nos últimos dias expulsões cruzadas de diplomatas devido ao conflito relacionado com Navalny.