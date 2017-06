Colaboradora dos serviços secretos detida nos Estados Unidos

RTP 06 Jun, 2017, 09:33 / atualizado em 06 Jun, 2017, 10:44 | Mundo

É o primeiro caso criminal por fuga de informação na era do Presidente Donald Trump. Reality Leigh Winner, uma colaboradora dos serviços secretos norte-americanos, foi detida no último sábado, mas a informação só foi divulgada na segunda-feira pelo Departamento de Justiça.



Reality Leigh Winner é acusada pelo Departamento de Justiça mediante o Espionage Act, que prevê os crimes de aglomeração, transmissão ou perda de informação classificada.



A acusação não faz referência ao órgão de comunicação em concreto a que foi cedida a informação. Mas deverá estar causa um relatório secreto da Agência de Segurança Nacional (NSA) publicado ontem pelo site The Intercept, uma hora depois de ter sido anunciada a detenção pelo Departamento de Justiça.



Em declarações à agência Reuters, dois responsáveis que não quiseram ser identificados comprovaram a ligação entre o artigo do Intercept e a detenção de Winner.





Reality Leigh Winner foi detida no sábado, dia 3 de junho. Foto: Facebook



O documento, entregue de "forma anónima", fornece a descrição de dois ciberataques perpetrados pela Rússia, um em agosto do ano passado, contra uma empresa que vende software ligado ao registo de eleitores, e outro, dias antes da eleição presidencial, que visou 122 funcionários eleitorais locais.



O sitte The Intercept, co-criado pelo jornalista Glenn Greenwald, acrescenta ainda novos pormenores das tentativas de interferência do Kremlin nas eleições presidenciais norte-americanas, ao revelar que os serviços russos de intelligence procuraram entrar nos sistemas de registo de eleitores, mas não terão conseguido a manipulação de votos, revela a página. O FBI continua a investigar a alegada ingerência do Kremlin nas eleições presidenciais com a colaboração da campanha de Donald Trump.



Segundo a acusação contra Reality Winner, a colaboradora é suspeita de "imprimir e remover de forma inapropriada" documentos datados de 5 de maio de 2017. O documento, revelado ontem pelo Intercept, refere que a informação ficaria desclassificada a 5 de maio de 2042.



A atual lei vigente nos Estados Unidos ordena que os documentos classificados possam ser consultados 25 anos após publicação, segundo uma ordem executiva assinada pelo Presidente Bill Clinton.