Colapso de garagem em Nova Iorque provoca uma vítima mortal

Uma pessoa morreu e pelo menos seis ficaram feridas no colapso de uma garagem, em Nova Iorque. O segundo do edifício colapsou e as autoridades acreditam que ainda há pessoas presas nos escombros. A busca por sobreviventes decorre em circunstâncias difíceis, até porque há receio de que a estrutura não esteja estável e possam existir novos colapsos... na garagem de cinco andares.