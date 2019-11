Colapso de ponte em Toulouse

A ponte ligava Mirepoix-sur-Tarn e Bessières, no sul de França.





Pont de mirepoix sur tarn effondrée pic.twitter.com/CeqJliWqvD — olivier le corre (@olecorre) November 18, 2019

De acordo com as autoridades, um jovem de 15 anos, que estava num dos carros, morreu. As autoridades procuram outras pessoas que poderão ter caído no rio Tarn e desaparecido, incluindo os motoristas de um camião e de uma carrinha que atravessavam a ponte suspensa naquele momento.

"A ponte está completamente destruída. Sabemos com certeza que dois carros caíram, um terceiro veículo terá sido visto", disse a BFMTV o tenente-coronel Gerbaud, chefe de operações no local. Para a zona do acidente foram enviados dezenas de bombeiros, uma equipe de mergulhadores. Estão ainda a sobrevoar o local três helicópteros.





"Existe uma vítima de 15 anos (cujo corpo foi encontrado) e a sua mãe (...), que estava no veículo, foi salva por testemunhas" do acidente, disse a procuradora de Toulouse, Dominique Alzéari.







A prefeitura de Haute Garonne, na região de Occitânia, confirmou o baçanço das vítimas. Há pelo menos um morto, e cinco feridos - incluindo testemunhas que tentaram socorrer as vítimas e dois bombeiros - e um número indetermidado de desaparecidos.

Peu après 8h00 ce jour, un pont suspendu datant de 1931, situé sur la commune de #Mirepoix_sur_Tarn en #HauteGaronne, s’est effondré. Bilan provisoire➡️https://t.co/s7V49XvZje pic.twitter.com/voVqYFRpNk — Préfet de région Occitanie et de Haute-Garonne (@PrefetOccitanie) November 18, 2019



De acordo com um jornal local a ponte entrou em colapso por volta das 08h00 locais (07h00 em Lisboa), quando um veículo pesado, com peso acima do permitido para passar na ponte, tentou atravessar.





A ponte, com cerca de 150 metros de comprimento e cinco metros de largura, permitia a passagem de dois veículos ao mesmo tempo. De acordo com a perfeitura, esta infraestrutura foi reformada em 2003 e sujeita a uma inspeção em 2017.





A estrada D71 está cortada e as autoridades apelam à população para que evite a estrada e facilite os acessos de emergência.