Colégio da Comissão Europeia visita Kiev no início de fevereiro

Numa conferência de imprensa conjunta com o primeiro-ministro sueco, Ulf Kristersson, na localidade sueca de Kiruna, após a reunião entre o Governo da Suécia e o colégio de comissários que assinala o `lançamento político` da presidência sueca do Conselho da UE, Ursula von der Leyen revelou que o executivo comunitário viajará dentro de poucas semanas até Kiev.

Em resposta a uma questão sobre os progressos na candidatura da Ucrânia à UE, Von der Leyen anunciou que, "para apoiar esse processo, o colégio vai visitar a Ucrânia no início de fevereiro e haverá uma reunião do colégio com o Governo" ucraniano.

A presidente da Comissão não precisou uma data, mas para 03 de fevereiro está já agendada para Kiev a cimeira anual UE-Ucrânia, tradicionalmente celebrada em Bruxelas, mas que este ano terá lugar na capital ucraniana, com a participação do Presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, e, do lado europeu, de Von der Leyen e do presidente do Conselho Europeu, Charles Michel.