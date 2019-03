Cólera afeta a população de região da Beira

EPA

O desafio é agora lidar com este surto de cólera, já esperado devido às débeis condições depois da destruição provocada pelo Ciclone Idai.



As autoridades pedem à população da região da Beira que tenham cuidados extremos com a higiene e com a água que bebem, como nos relata o enviado especial da Antena 1, José Manuel Rosendo.



A caminho da Cidade da Beira está já um milhão de doses de vacinas para a Cólera, e se tudo correr como previsto o processo de vacinação começa segunda-feira.