Cólera já matou 75 pessoas em Moçambique desde setembro

O levantamento aponta que 476 doentes de cólera estão atualmente internados e mais de 10.146 tiveram alta, desde que foram registados os primeiros casos da atual epidemia, em setembro último.

A província de Tete, centro do país, tem uma maior incidência, com 12 distritos afetados, seguida de Sofala (centro) com nove, Niassa (norte) com seis e Manica (centro) com cinco.

Cabo Delgado, Inhambane, Gaza, e Zambézia registam casos ativos de cólera, respetivamente, num distrito.

A cólera afeta ciclicamente Moçambique, principalmente na época chuvosa, devido ao mau saneamento e escassez de água potável.