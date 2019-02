Coletes amarelos: disparo da polícia arranca mão a manifestante

RTP09 Fev, 2019, 14:45 / atualizado em 09 Fev, 2019, 15:03 | Mundo

Os relatos sobre as manifestações de "coletes amarelos" referem hoje um número de presenças significativamente mais baixo do que nas edições anteriores do protesto - a medir-se agora em centenas. Mas a convicção dos manifestantes não foi menor e traduziu-se em confrontos com a polícia.





Segundo a agência AFP, um dos manifestantes foi atingido por uma granada de fumo, disparada pela polícia diante do parlamento, com o objectivo de afastar os manifestantes do edifício. Em consequência do disparo, o manifestante ficou sem a mão, foi ligado no antebraço e transportado de ambulância para o hospital.





O ferido foi identificado como um fotógrafo, que, segundo uma testemunha, tentou defender-se da granada com a mão. Ao ser tocada, a granada explodiu. Um porta-voz da polícia limitou-se a confirmar que havia uma pessoa ferida na mão.





Os manifestantes vinham do Arco do Triunfo em direcção à Torre Eiffel e tinham virado à altura dos Campos Elíseos. Neste caso, o protesto visava principalmente as alterações legislativas que estão na forja para restringir o direito de manifestação. Diante do parlamento, a polícia disparou granadas de gás lacrimogéneo. Foi uma dessas granadas que atingiu a vítima.