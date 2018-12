Coletes amarelos. Macron diz que jamais aceitará a violência

Foto: Stephane Mahe - Reuters

“Respeitarei sempre a contestação, entenderei sempre as oposições, mas jamais aceitarei a violência”, declarou Macron. “Os responsáveis por esta violência não querem mudança, não querem nenhuma melhoria, querem o caos. Eles serão identificados e responsabilizados pelos seus atos na justiça”.





Ainda na cimeira do G20, na Argentina, Emmanuel Macron convocou o executivo para uma reunião de emergência este domingo, para analisar os acontecimentos ocorridos. O primeiro-ministro francês, Edouard Philipe, que estava de partida para a cimeira do clima, na Polónia, teve mesmo de adiar a viagem.Os protestos dos “coletes amarelos” para exigir melhores condições de vida derraparam para um cenário de violência e de destruição no centro de Paris no sábado, com dezenas de carros incendiados e montras partidas.O Ministério francês do Interior garante que estiveram nas ruas cerca de 75 mil manifestantes e que, entre os detidos, há elementos de grupos da extrema-direita e da extrema-esquerda, que se terão infiltrado no protesto com o objetivo de provocar confrontos e atos de vandalismo.