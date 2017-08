Coligação Casa CE só acredita nos resultados em Angola após divulgação oficial

Manuel de Almeida - Lusa

Lindo Titto refere que a divulgação de dados eleitorais como certos por parte do MPLA pode ser uma forma de influenciar a população para um resultado que não é o correto.



A coligação Casa CE diz ainda que o partido MPLA não deve falar já de maioria.



O anúncio por parte do MPLA, de que detém maioria qualificada, é feito numa altura em que decorre o escrutínio das 12.512 assembleias de voto, que incluem 25.873 mesas de voto.



A Comissão Nacional Eleitoral (CNE), no seu último pronunciamento, durante a madrugada, não avançou resultados provisórios nem prazos para o efeito.



Esta votação envolve a eleição direta do parlamento (220 deputados) e indireta do Presidente da República, que será o cabeça-de-lista do partido mais votado.