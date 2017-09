Coligação de direita no Governo reeleita na Noruega

Lusa11 Set, 2017, 21:56 | Mundo

Os quatro partidos de direita terão obtido 88 dos 169 lugares no Storting (parlamento) frente aos 81 do bloco opositor, encabeçado pelo líder trabalhista, Jonas Gahr Støre.

Com esta projeção, o Partido Trabalhista, o mais votado desde 1924, manteria a sua condição de principal força política, apesar de perder votos em relação a eleições anteriores, obtendo 27,3% dos votos e 50 deputados, à frente do Partido Conservador de Solberg, com 26,2% e 49 eleitos.

Segundo esta sondagem, a direita continuaria no poder, apesar de perder cinco pontos e ter menos oito deputados.

O Partido do Progresso, uma formação de tendência xenófoba que governa em coligação com os conservadores, continuaria a ser a terceira força mais votada, com 15,7% e 29 deputados, um resultado muito similar ao de há quatro anos.

As outras forças do bloco governamental e que garantiram a maioria ao executivo na passada legislatura -- liberais e democratas-cristãos -- deverão ter ficado mesmo por cima dos quatro por cento, com dez lugares entre as duas, nove menos que nas últimas eleições.

A queda dos trabalhistas, de quase quatro pontos percentuais, seria compensada pela subida dos seus aliados, o Partido do Centro, que terá alcançado 9,4% e 17 lugares, e o Partido da Esquerda Socialista, com 5,7% e 11 mandatos.

Tanto os Verdes como os comunistas ficariam abaixo dos 4%, mas conseguiriam um deputado cada um através dos votos pessoais.

Outro prognóstico difundido pelo canal privado TV2 aumenta a distância a favor da direita, que obteria 91 lugares.

As sondagens difundidas nos últimos dias apontavam para uma equivalência entre os dois blocos, com uma ligeira vantagem para a direita, um panorama em que os indecisos e o papel dos pequenos partidos se anunciava decisivo.

A direita superou nas primeiras semanas de campanha a clara vantagem que o bloco opositor tinha alcançado nos meses anteriores, apesar de sondagens mais recentes terem apontado para uma recuperação do centro-esquerda.

A subida da coligação governamental coincide com a recuperação económica da Noruega, principal exportador de petróleo e gás da Europa ocidental e que sofreu com a queda dos preços do crude no outono de 2014.

Além disso, Solberg desperta maior confiança, segundo os mesmos estudos, liderando um executivo em minoria, e pela primeira vez na Escandinávia, com uma força de ultradireita em coligação.

A campanha foi dominada por temas como os impostos, o bem-estar, a imigração e o meio ambiente.