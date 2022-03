Coligação de países apoia investigação do TPI sobre crimes de guerra

Numa reunião de representantes de 38 nações, em Haia, o procurador-chefe do TPI pediu que os países apoiassem a ordem internacional.

"Se não colocarmos o nosso dinheiro onde está o nosso discurso coletivo, se não dermos apoio real, mas nos limitarmos a lamentar, as coisas podem piorar. E a História não nos vai julgar bem", disse o procurador Karim Khan, durante uma reunião de representantes de mais de 20 países na residência do embaixador britânico em Haia.

Antes do encontro, o Reino Unido já tinha prometido aumentar o apoio à investigação do TPI sobre a Ucrânia e a França, que é o terceiro maior contribuinte para este tribunal internacional, anunciou que vai fornecer magistrados, investigadores e especialistas, para além de 500 mil euros em financiamento.

O vice-primeiro-ministro britânico, Dominic Raab, disse que a reunião foi importante para mostrar apoio a uma procuradoria que muitas vezes no passado foi sobrecarregada financeiramente, bem como para enviar uma mensagem à Rússia.

"A mensagem que sai - não apenas do Reino Unido, não apenas do TPI, mas desses 38 países - é que não vamos permitir a impunidade na Ucrânia", acrescentou Raab.

A reunião ocorreu um dia depois de o secretário de Estado norte-americano, Antony Blinken, ter dito que o seu Governo concluiu formalmente que as tropas russas cometeram crimes de guerra na Ucrânia.

Os EUA não são um estado-membro do TPI, mas podem ajudar a avançar com um processo judicial nesse tribunal, para além de poderem fornecer apoio a uma comissão de inquérito que venha a ser constituída no âmbito do Conselho de Direitos Humanos da ONU.

Khan abriu uma investigação, no início deste mês, depois de dezenas de estados-membros do TPI terem pedido formalmente que iniciasse uma investigação na Ucrânia.

Nem a Rússia nem a Ucrânia são membros do tribunal, mas a Ucrânia aceitou a sua jurisdição.

Após uma outra reunião hoje em Haia, a agência de cooperação judiciária da União Europeia, Eurojust, disse que ajudaria a coordenar as investigações de crimes na Ucrânia, trabalhando em estreita colaboração com o TPI.

A Rússia lançou em 24 de fevereiro uma ofensiva militar na Ucrânia que causou pelo menos 977 mortos, dos quais 81 crianças e 1.594 feridos entre a população civil, incluindo 108 menores, e provocou a fuga de mais 10 milhões de pessoas, entre as quais 3,60 milhões para os países vizinhos, indicam os mais recentes dados da ONU.

Segundo as Nações Unidas, cerca de 13 milhões de pessoas necessitam de assistência humanitária na Ucrânia.

A invasão russa foi condenada pela generalidade da comunidade internacional, que respondeu com o envio de armamento para a Ucrânia e o reforço de sanções económicas e políticas a Moscovo.