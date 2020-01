Coligação inédita toma posse na Áustria

Entre as medidas já anunciadas está uma redução dos impostos em geral e também o aumento dos impostos relacionados com o ambiente.



Com mais mulheres e ministros mais jovens, o novo executivo de Viena quer apresentar-se como um modelo para a Europa. A mensagem é de que é possível proteger as fronteiras e combater as alterações climáticas.